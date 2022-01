Embarquei no dia 5 de janeiro de 1970 no paquete ‘Império’. Fui em rendição individual. Tirei a especialidade de operador cripto no Batalhão de Transmissões da Trafaria. Estive colocado num aquartelamento no mato, em Maúa, no lago Niassa, mas nunca tive problemas, ergo as mãos a Deus porque tive mesmo muita sorte.