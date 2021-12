A Ferrari volta a marcar o mundo dos supercarros com o novíssimo Daytona SP3 nesta reinterpretação dos protótipos desportivos dos anos 60.Terceiro exemplar da série Icona, homenageia a vitória da marca nas 24 Horas de Daytona, em 1967, ao ocupar os três lugares do pódio. É também o modelo com o motor de combustão interna mais potente de todos os tempos da insígnia italiana.