Em maio do ano passado foi anunciada uma edição única do Abarth 1000 Sport Prototipo, inspirada no original que competiu na década de 60. Afinal, será uma edição limitadíssima a cinco exemplares, baseada na estrutura do agora descontinuado Alfa Romeo 4C Spider, confirmou Roberto Giolito, responsável do FCA Heritage e ex-diretor do Centro Stile Fiat e Abarth.









