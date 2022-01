Santos e a seleçãoO selecionador nacional Fernando Santos vai ter uma prova de fogo no play-off de acesso ao Mundial, que, estranhamente e apesar de todos os escândalos que o envolveram, vai mesmo disputar-se no Qatar. Começa a 21 de novembro e acaba no dia 17 de dezembro, uma aberração de datas permitida pela FIFA - justificada com o calor extremo que afeta o Médio Oriente nos meses de verão -, que levará à interrupção dos campeonatos nacionais.