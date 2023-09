A professora Conceição Liquito passou o último fim de semana às voltas com o decreto-lei que estabelece um regime especial de aceleração do desenvolvimento de carreiras aprovado pelo Conselho de Ministros em julho. A medida — que só se aplica uma vez por trabalhador — vai permitir aos funcionários públicos que tiveram a carreira congelada em dois períodos progredir com seis pontos e não os habituais 10.









