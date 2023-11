Aguerra marcou-os a todos, de uma maneira ou de outra, e é também por isso que se reúnem, religiosamente, todos os anos, com quem consegue entender aquilo que passaram no então distrito moçambicano de Cabo Delgado.



"Nos dois primeiros anos depois do regresso, era muito complicado quando eu entrava num terreno de terra batida, porque lembrava-me das minas.









Ver comentários