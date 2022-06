‘Manual de Anti-Protocolo’ (ed. Oficina do Livro), do embaixador Henrique Silveira Borges, é apresentado como "notas inconvenientes de um diplomata ou a diplomacia vista de dentro e do avesso". Após representar Portugal em Brasília, Bruxelas, Seul, Riade, Buenos Aires e Estocolmo (passou à disponibilidade em agosto de 2020), reuniu notas sobre instituições, rituais, singularidades, ossos do ofício, retratos e fantasias.









