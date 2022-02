Hotel Muxito: o luxo serviu todas as classes sociais

Inaugurado em 1956, o antigo Hotel do Muxito, no Seixal, foi a maior estância turística de luxo do País nos anos 50. Recebia as grandes fortunas e os seus convidados ilustres. Hoje está reduzido a ruínas, mas a sua história dava um filme de Hollywood.O complexo integrava um hotel, um motel, 13 moradias, uma estrondosa piscina olímpica (a primeira em Portugal), lagos artificiais, discoteca, restaurantes, vários bares, campos de ténis, uma praça de touros e os hóspedes até tinham à disposição motas para passeios no bosque.