A reconstruir a fita do tempo. Assim tem estado o ex-ministro das Infraestruturas e Habitação desde a sua demissão. Nessa reconstrução, descobriu que, afinal, sabia do valor de saída de Alexandra Reis da TAP e que o próprio dera autorização política para a indemnização milionária. A fita do tempo havia sido accionada porque a senhora presidente executivo da TAP disse no parlamento que recebera luz verdinha para o pagamento do meio milhão para os bolsos da engenheira Alexandra Reis e a afirmação terá servido de candeeiro para que a memória de Pedro Nuno Santos e da respectiva equipa, nomeadamente do ex-secretário de Estado das Infraestruturas Hugo Santos Mendes, ficasse mais nítida.









