A eleição de Joe Biden para a presidência dos EUA foi mais um sinal do preocupante estado da democracia americana: como é que um tarimbeiro do sistema, com óbvios problemas de senilidade e sem uma ideia sobre o que fazer com o cargo foi considerado um salvador do país e do mundo? Ainda por cima acompanhado por Kamala Harris, uma prática inexistência política, cujos principais trunfos, todos superficiais, são os de serem mulher, atraente e descendente de minorias étnicas (embora de uma bem instalada família burguesa).