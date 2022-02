Embarquei para Moçambique no dia 20 de maio de 1970, um dia antes do meu aniversário, desembarcando em Nampula, com destino a Mueda. Foi aí que começou a nossa guerra.Pertencia à Companhia de Caçadores 2730, que era formada por quatro pelotões e mais uns soldados moçambicanos que se juntaram como reforços.