Um mundo novo. Bastam três palavras para descrever o primeiro impacto do que se vê e se sente quando se pisa a terra de um país desconhecido, neste caso, Angola. Os cheiros, a temperatura também me lembravam que fiquei, no espaço de 12 dias, a mais de 8000 quilómetros da minha casa em Paderne, no concelho de Albufeira.