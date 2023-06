Mad Stunts: Uma equipa de duplos portugueses brilha em produções internacionais

Atropelamentos, perseguições de automóvel, lutas, quedas altas, trabalho em suspensão (rigging), condução de precisão. Se for uma cena arriscada é com a Mad Stunts, equipa de duplos portugueses cada vez mais requisitada para produções internacionais. Do seu currículo fazem parte muitos filmes e séries nacionais (como a aclamada ‘Glória’, de Tiago Guedes para a Netflix, ‘A Espia’ ou o filme ‘Capitão Falcão’, de João Leitão), mas também grandes êxitos à escala mundial, como as séries ‘Uncharted’, ‘Warrior Nun’, ‘Anjos de Charlie’, ‘Heart of Stone’ e até a última sequela de ‘John Wick’, o quarto filme, que em março chegou aos cinemas.









