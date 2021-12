A primeira entrada no diário de Salazar, a 1 de janeiro de 1933, reza assim:“Belém – receção aos Embaixadores e MinistrosAlmoçoCumprimentos oficiaisVisitas.”Entre esse dia e 6 de setembro de 1968 passaram 35 anos, 13 mil dias e nenhuma página em branco. Durante nove anos, a arquivista reformada Madalena Garcia transcreveu as 6500 páginas, equivalentes a mais de 1 670 000 palavras de Oliveira Salazar, uma publicação agora disponível em e-book com a chancela da Porto Editora.