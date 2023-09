Manuais escolares: entre o papel e o digital

Este ano letivo, mais de 20 mil alunos, do 3º ao 12º ano, de 160 escolas vão estudar com manuais digitais. Trata-se da quarta fase do projeto-piloto lançado pelo Governo para substituir gradualmente os livros em papel. O plano inicial era pôr a medida em prática, de forma efetiva, para todos os alunos, mas foi suspenso o alargamento dos manuais escolares digitais a todos alunos, numa altura em que países como a Suécia e a Noruega, que adotaram os manuais digitais há vários anos, estão agora a questionar a eficácia da ferramenta.









