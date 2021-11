Em 2013, quando liderou a Liga, quis a centralização dos direitos televisivos. Por que motivo não avançou? Fruto do monopólio e do abuso de posição dominante sobre os clubes, em contravenção com as regras da concorrência, a Olivedesportos auferia metade da receita total da venda dos jogos. Dos 100 milhões de receita os clubes só recebiam 50 milhões, em números redondos.