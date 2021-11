Joaquim Saraiva pertenceu durante 18 anos às Brigadas de Investigação Criminal da Polícia de Segurança Pública, mas agora pertence a uma equipa de policiamento de apoio à vítima, sobretudo no acompanhamento dos idosos e de pessoas com deficiência. A pandemia deu-lhe a ideia que resultou nesta exposição, patente até dia 14 de novembro no piso 1 do Templo da Poesia, no Parque dos Poetas, em Oeiras.