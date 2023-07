Não há quem não o conheça no Regimento de Paraquedistas, em Tancos, onde Jorge dos Anjos Martins deu formação a recrutas, cursos de paraquedismo, cursos de combate, carreira de tiro. Ao longo de décadas, passaram por ele milhares de militares. "Estes indivíduos todos me chamam pai", orgulha-se o homem de 84 anos que todos os anos celebra a boina verde que conquistou aos 21 anos – só não foi aos 18 porque o irmão não o deixou ingressar nesta força especial – no dia da Unidade.









