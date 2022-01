Mais de mil quilómetros de autonomia com uma única carga e um consumo elétrico de apenas 10 kWh aos 100 km/hora. São estes os números do Mercedes Vision EQXX, revelado a 3 de janeiro, numa emissão online para o salão tecnológico CES 2022.A berlina elétrica adota um chassis leve em aço ultrarresistente com a estrutura final em alumínio fundido.