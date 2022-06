Tomboco, 10 de março de 1971. Alô, queridinha Maria Adelaide. Em primeiro lugar, como te acabei de dizer que ontem cheguei do mato e me perguntas o que vamos fazer ao mato, vou tentar fazer-te compreender (...) a emboscada é quando, por exemplo, estamos no quartel e chega uma mensagem informando que o inimigo passou, ou vai passar, numa zona qualquer, desde que seja na nossa zona de ação.









