Da violência à volúpia, obras de Louise Bourgeois, Julião Sarmento, Laure Prouvost, Ernesto de Sousa, Annette Messager, Fernanda Fragateiro, Ana Mendieta ou Isabel Baraona (a maioria cedidas por museus ou colecionadores) integram a primeira exposição do novo MU S-E-X – Museu Pedagógico do Sexo, instalado no Palácio Anjos, em Algés (Oeiras).









Ver comentários