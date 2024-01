Adriana Miranda nasceu em 1991, mas hoje, no cartão de cidadão o nome que assina é: ‘Rodrigo’. Sexo? Masculino. Uma decisão que não foi tomada de ânimo leve e demorou anos a ser concretizada. Ao abrir-nos as portas de casa, Rodrigo abre também as portas de uma luta interna de três décadas, em que sentia "viver numa mentira".









