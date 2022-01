O cenário é uma suíte de hotel, quartel-general de Carlos Moedas para a noite eleitoral autárquica. Estamos a 26 de setembro de 2021 e são nove horas da noite. A ansiedade é quase palpável, vê-se no rosto do candidato do PSD, da mulher, dos filhos. Por agora, Moedas prefere manter-se acompanhado apenas pela família.