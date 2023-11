Todos os anos por esta altura a pergunta repete-se: Faz sentido festejar o 25 de Novembro? Este ano, com as comemorações do cinquentenário do 25 de Abril à porta, e numa altura em que o País está mergulhado numa crise política, a afirmação de Carlos Moedas, presidente da câmara de Lisboa, de que comemoraria a data "com uma grande iniciativa", dividiu opiniões.









