Ao garantir: "Não se trata de uma utopia", António Arnaut assumia como "ponto de honra" a criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), no discurso em que apresentou ao parlamento, a 7 de fevereiro de 1978, o programa do Ministério dos Assuntos Sociais (juntava a Saúde e a Segurança Social) do II Governo Constitucional (PS-CDS).









Ver comentários