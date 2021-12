Sedento de glórias que lhe honram o passado, o Sporting sagrou-se campeão nacional de futebol em 2021 e colocou ponto final num jejum de 19 anos. No dia 11 de maio, a vitória por 1-0 sobre o Boavista consumou a conquista. Para trás ficava um rasto de brilho, mas também de surpresa, tendo em conta o passado recente do clube, em lenta viragem de uma das suas páginas mais negras, o ataque à Academia de Alcochete em 2018, que provocou a debandada de quase todas as primeiras figuras do plantel.