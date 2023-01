Torre de Lisboa, Air Portugal 1-2-3; 6 miles final run away 0-3.” É o primeiro contacto do piloto do voo Paris-Lisboa com o controlador de tráfego aéreo da Torre de Controlo, que responde: “Air Portugal 1-2-3, continue approaching runway 0-3; wind 3-1-0 degrees, 7 knots.” Por esta altura, o piloto do Airbus A320 – com 160 passageiros a bordo – já estabilizou a rota de aproximação à pista do Aeroporto da Portela, recebeu indicações sobre as condições atmosféricas, e aguarda ordem para aterrar.