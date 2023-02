O padre Luís Miguel Costa, de 47 anos começa amanhã (20 de fevereiro) a ser julgado no Tribunal de Viseu pelos crimes de coação sexual agravada na forma tentada e aliciamento de menores para fins sexuais.



A 27 de março de 2021, o acusado conheceu o menor, então com 14 anos, numa adega em São João de Lourosa, às portas de Viseu, num almoço-convívio, com cerca de 20 adultos, incluindo o pai do jovem.









