Atrás do balcão do único café da aldeia, que abre aos fins de semana na sede da Associação Cultural e Desportiva da Lapa Furada, Ana Carreira vai falando do tema que prende todas as conversas, enquanto serve mais um café, um bagaço ou uma míni. A prisão de João, de 18 anos, nascido e criado na aldeia da freguesia de São Mamede, concelho da Batalha, e que está preso há nove dias, por suspeita de estar a preparar um ataque terrorista à faculdade onde era caloiro, com facas, punhais, botijas de gás e combustível.