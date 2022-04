A população mundial consumiu 34,8 mil milhões de antibióticos, por dia, em 2015. Cerca de 90% destes medicamentos são lançados no meio ambiente ainda como substâncias ativas, sobretudo através dos esgotos. Num mundo com 80% das águas residuais não tratadas, o perigo é que as superbactérias possam desencadear uma pandemia, alertou o relatório divulgado já este mês de abril pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).









