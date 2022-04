Ingredientes1 Polvo de Olhão com 1,5/2 kg 1 pão-brioche de fermentação lenta 20 g manteiga 200 g de tomate-cherryAzeite; Vinagre; Sal; Coentros



PreparaçãoCoza o polvo em água abundante e sal, entre 1h e 1,5h.Quando estiver cozido (solta-se facilmente do garfo), retire-o do caldo e reserve.Faça uma salada com os tomates e tempere-a com azeite, vinagre e sal.









Ver comentários