Em setembro passado, Catarina Amália, herdeira do trono da Holanda, começou a estudar Política, Psicologia, Direito e Economia na Universidade de Amesterdão, mas a vida académica não durou sequer um mês.



A princesa abandonou a residência universitária e está em reclusão no palácio depois de ter recebido várias ameaças através de "mensagens encriptadas do crime organizado sobre um suposto ataque ou um sequestro, que fazia referência à princesa e ao primeiro-ministro Mark Rute", noticiou o jornal holandês ‘De Telegrafa’.









