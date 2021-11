Procurador responde ao Palácio de Belém

Estranhando a morosidade da Justiça, que tinha tardado anos até formalizar a acusação aos dirigentes da UGT, por causa das suspeitas na utilização indevida das verbas do FSE (Fundo Social Europeu), Mário Soares quis ouvir esclarecimentos por parte de Cunha Rodrigues. Numa audiência, a 7 de agosto de 1995, descrita na edição de ‘O Independente’ de 25 de agosto como tendo sido dominada por um “ambiente tenso e frio”, o Presidente da República teria “pedido contas sobre os atrasos no andamento dos processos, mostrando particular curiosidade pelas razões que levaram a Procuradoria a acusar, só agora, Torres Couto [e outros membros daquela central sindical], quando dessa acusação consta matéria há muito divulgada pela Comunicação Social”.