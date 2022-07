Vasco Gonçalves, ao intervir na Assembleia do MFA (Movimento das Forças Armadas) de 25 de julho de 1975, esclarecia que "não se trata do Benfica-Sporting entre o PS e o PC, mas [de lutas] muito mais profundas". Uma síntese acertada do primeiro-ministro, que Mário Soares tinha transformado no principal adversário e tudo faria para o apear do poder.









