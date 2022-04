Filho de um ex-militar de baixa patente, mas com três medalhas, que trabalhava numa fábrica e era ateu, e de uma operária, também agraciada com uma medalha, devota da Igreja Ortodoxa da Rússia, Vladimir Vladimirovich Putin nasceu a 7 de outubro de 1952, na maternidade Snegiryov, em São Petersburgo (então, ainda Leninegrado), e foi batizado (às escondidas do pai comunista) na Catedral da Transfiguração.









