Quando a abstenção ficava pelos 8,34 por cento

Sem haver sondagens, ninguém sabia a real importância dos diversos partidos que, a 25 de Abril de 1975, disputavam as eleições para a Assembleia Constituinte – o primeiro parlamento da democracia.Na véspera do sufrágio, relatará Mário Soares em ‘Um Político Assume-se’ (ed. Temas e Debates), o primeiro-ministro Vasco Gonçalves, que seria conotado com os comunistas, previa: "O MDP/CDE [Movimento Democrático Português/Comissão Democrática Eleitoral, uma espécie de ‘satélite’ do PCP] vai ser o maior partido, depois o PCP e o PS talvez fique em terceiro lugar.