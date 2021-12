Como toda a gente sabe, em breve vamos ter eleições. A questão da reforma da lei eleitoral pode parecer bizantina, mas basta olhar meia dúzia de telejornais para nos apercebermos de que o que se passa não é desejável. Algures no País, uma dúzia de homens entretém-se a escolher – eles e não eu – quem me irá representar no parlamento.