Fortim do Dange, Matas dos Dembos, Norte de Angola, fevereiro de 1974. Querida mãe, cá o seu filho Manel pensou escrever esta simples carta, para ver se lhe dá força e coragem para não andar a sofrer com a minha ausência, pois não resolve nada com tal tormento e sofrimento, alegre-se mãe, por ter dado um filho para defender a nossa pátria.









