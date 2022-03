Ingredientes2 fatias de pão brioche grossas100 ml leite100 ml nata75 g açúcar1 gema1 limão50 g manteiga 20 g mel100 g queijo de cabra1 maçã-verde25 g pinhõesPreparaçãoApare as fatias do pão e corte-as ao meio (o brioche de preferência com 2/3 dias, para absorverem melhor o líquido). Numa taça misture o leite, as natas, 20 g de açúcar, a raspa do limão e a gema.