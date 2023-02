A primeira visita da Rainha Isabel II a Portugal só começou oficialmente no dia 18 de fevereiro de 1957, mas dois dias antes, às 15h20, a monarca aterrava na Base Aérea Nº 6, no Montijo, a bordo de um quadrimotor Viscount. À sua espera tinha o marido, Filipe. O duque de Edimburgo chegou nessa madrugada à Margem Sul do Tejo no iate ‘Britannia’ e deslocou-se para a base aérea no Rolls-Royce Phantom II comprado por Salazar para estar à disposição do casal durante a estadia em Portugal.









