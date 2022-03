O Range Rover renovou-se e abraçou um desenho mais minimalista, mas sem perder de vista os princípios originais. Mais luxuoso do que nunca, é proposto com quatro níveis de equipamento e as variantes ‘standard’ e longa são totalmente configuráveis para quatro, cinco ou sete ocupantes. A quinta geração mantém as principais características do modelo que agora substitui, mas com traços bem mais elegantes.