Nuno Alves Caetano vivia no mesmo prédio de Bertha Rosa Limpo, ainda que a avó no rés do chão e o neto no primeiro andar. Viam-se todos os dias e sempre que era época de reformulação de ‘O Livro de Pantagruel’ – que em 2012 atingiu o marco de 75 edições – a escada da moradia familiar tornava-se um corrupio de sobe e desce porque se estavam a testar receitas nos dois andares e os ‘provadores’ da família estavam todos convocados.