Se as comemorações do 1.º de Maio de 1974 foram uma espécie de plebiscito do golpe militar do 25 de Abril, as multidões felizes que se abraçavam em liberdade não concebiam que, meses depois, viveriam num País tão radicalizado que até famílias se zangavam.Embora, antes e depois, se tenham registado acontecimentos relevantes, o PREC (Processo Revolucionário Em Curso) está datado entre a intentona spinolista do 11 de Março e a operação militar do 25 de Novembro.