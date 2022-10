Mensagem simples, direta, quase telegráfica. Sempre que Nossa Senhora apareceu em Portugal, depois do dia 13 de outubro de 1917, data da última aparição na Cova da Iria, foram sempre poucas as palavras vindas do Céu.



"Rezem o terço todos os dias", "respeitem os Mandamentos da Lei de Deus" e "obedeçam aos vossos pais" são os registos que ficaram do que disse a Virgem nas três aparições que ocorreram depois das de Fátima.









