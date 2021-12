O título do Sporting, a queda de Luís Filipe Vieira e a ascensão ao poder de Rui Costa no Benfica – estes são os principais factos futebolísticos que marcam indelevelmente o ano de 2021.O ano do leãoO Sporting teve de esperar mais de 19 anos e de recrutar por mais de 10 milhões de euros um treinador com poucas provas dadas, Rúben Amorim, para voltar a festejar a conquista de um campeonato que nesse espaço de tempo foi repartido pelos outros dois grandes.