Foi há mais de cinquenta anos, mas não há noite em que Arnaldo Soares não sonhe com a guerra. Chegou a Angola em 1965, com a especialidade de atirador tirada a contragosto na metrópole. "Foi aí que começou a minha desgraça mental. Uma pessoa com 21 anos ver uma criança esventrada, como é que a gente fica do cérebro?









Ver comentários