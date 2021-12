As mãos das ‘fadas do lar’, que montavam o presépio sobre musgo e coziam o ‘fiel amigo’ para a ceia do Natal, eram bem diferentes das dos pescadores do bacalhau, no tempo em que a ‘Frota Branca’ arreava dos lugres (o navio-mãe) para o mar gélido os botes chamados dóris, com um homem solitário – e que tinha os dedos com frieiras, as palmas golpeadas, os pulsos com as irritantes ‘bexigosas’ (erupções cutâneas dolorosas, provocadas pela fricção das mangas e do salitre com a pele, que nem a tintura de iodo atenuava).