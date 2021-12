O Estatuto do antigo Combatente, aprovado em 2020, já permitiu regularizar o que havia para regularizar?Está há ano e meio a ser regulamentado. Já muitas coisas foram feitas, como a questão dos transportes [gratuitos], do cartão do combatente, que ainda não chegou a todos, mas vai chegar. Tenho de enaltecer que o Parlamento, ao fim de 47 anos, reconheceu o esforço e o sacrifício dos combatentes e das suas famílias.