Há um pensamento, talvez da autoria do filósofo francês Paul Valéry – mas a autenticidade não é garantida – que apresenta a guerra como "um massacre entre gente que não se conhece para proveito de pessoas que se conhecem, mas que não se massacram". Na Ucrânia, os efeitos do massacre que duram há mais de um ano atingem sobretudo gente que ficou para enfrentar o pior conflito na Europa depois da Segunda Guerra Mundial do século passado.









