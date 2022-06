Dez dias depois do encerramento do jornal conotado com o PS – na sequência do conflito sobre a linha editorial que opunha a administração e a redação aos tipógrafos e outros funcionários –, a 29 de maio de 1975 aparecia o ‘Jornal do Caso República’. A equipa redatorial do ‘República’, dirigida por Raul Rego, passou a trabalhar na casa do administrador Gustavo Soromenho.









